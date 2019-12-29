Авторитетный французский журнал France Football представил символическую сборную лучших игроков подходящего к концу десятилетия.
Главным критерием при определении 11 лучших футболистов последних 10 лет было их присутствие в ежегодном рейтинге топ-10 при голосовании за "Золотой мяч".
В команду десятилетия по версии France Football вошли: вратарь Икер Касильяс (Испания); защитники Филипп Лам (Германия), Вирджил ван Дейк (Голландия), Серхио Рамос (Испания), Марсело (Бразилия); полузащитники Хави (Испания), Лука Модрич (Хорватия), Андрес Иньеста (Испания); нападающие Лионель Месси (Аргентина), Криштиану Роналду (Португалия), Неймар (Бразилия).
Sport24
France Football представил команду десятилетия
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