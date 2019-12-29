Пресс-служба брестского "Динамо" прокомментировала информацию о возможном назначении Олега Кононова на пост главного тренера клуба.
"Очередная утка, которых вокруг клуба в последнее время огромное количество. В нашей детской академии в Бресте работает тренером сын Олега Кононова, Илья. Это и могло стать причиной визита в Брест его отца.
Просим наших болельщиков не обращать внимание на подобные вбросы, а руководствоваться официальной информацией.
Имя главного тренера будет объявлено в ближайшее время", – заявили в пресс-службе.
by.tribuna.com
Пресс-служба брестского "Динамо" - о Кононове: очередная утка
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