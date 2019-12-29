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Венгерский арбитр Кашшаи завершил карьеру

Венгерский арбитр Виктор Кашшаи завершил карьеру. Об этом он сообщил в интервью Федерации футбола Венгрии.

"Я завершаю карьеру арбитра и хочу получить новый вызов. Благодарю Федерацию и своих коллег, которые помогали мне, потому что без них я бы не добился успехов в судействе.

Не хотелось бы уходить из футбола. Я обучался спортивному менеджменту, так что надеюсь, что добьюсь результата и на этом поприще", — сказал Кашшаи.

44-летний Кашшаи входит в список арбитров ФИФА с 2003 года. Он работал на финале Лиги чемпионов сезона-2010/11 "Барселона" - "Манчестер Юнайтед", на финале Олимпиады-2008 в Пекине, а также на матчах ЧМ-2010 и Евро-2012 и 2016.

Sport24.ru


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Теги: Кашшаи
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