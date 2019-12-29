Первым главным тренером клуба Бекхэма станет уругваец Диего Алонсо

Владелец "Интер Майами" Дэвид Бекхэм назначит первым главным тренером команды уругвайца Диего Алонсо, сообщает Miami Herald.Ранее СМИ связывали с назначением в "Интер Майами", который дебютирует в MLS в 2020 году, немалое число именитых в Европе специалистов — упоминались фамилии Карло Анчелотти, Дэвида Мойеса и Патрика Виейра.Алонсо тренировал "Монтеррей" с 2018 по 2019 год, с которым в мае выиграл Лигу чемпионов КОНКАКАФ. Тем не менее, уругвайский специалист был уволен из мексиканского клуба в сентябре после серии неудачных результатов. Его заменил Антонио Мохамед, который повез команду на клубный чемпионат мира, где "Монтеррей" в полуфинале уступил "Ливерпулю" в дополнительное время (1:2).Алонсо также выигрывал Лигу чемпионов КОНКАКАФ с мексиканской "Пачукой" в 2018 году, став первым тренером в истории турнира, побеждавшим в соревновании с двумя разными клубами.Также Диего успел потренировать в уругвайских "Олимпии", "Пеньяроле" и "Белла Висте".