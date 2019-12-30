Футбольный агент Жорже Мендеш, представляющий интересы нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду и игрока "Атлетико" Жоау Фелиша, высказался об их перспективах на клубном уровне и в сборной.
"Для меня Роналду всегда был лучшим в истории, это человек из другой галактики. Он иного вида. Ему в следующем году будет 35 лет, а он может играть столько, сколько захочет. Нет никого, кто бы добился того, чего Роналду в свои годы. Это важный пример для молодежи. Он хочет завоевывать трофеи с "Ювентусом". Он забил 9 голов в Италии, где это сделать труднее, чем в других лигах. Его нельзя сравнивать ни с кем.
Что касается Жоау Фелиша, он лучший молодой игрок. Роналду — профессор, но Феликс должен обладать амбициями и настойчивостью. Это игрок, который знает, что ему нужно сделать, чтобы стать чемпионом.
Но если лучший игрок в истории будет играть вместе с лучшим молодым футболистом, они могут выиграть даже чемпионат мира", — в шутливой форме завершил интервью Мендеш.
Sport24
Мендеш: Португалия с Роналду и Фелишем в составе может выиграть чемпионат мира
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