Стало известно имя нового главного тренера "Витесса"

Бывший игрок "Витесса" Эдвард Стюринг возглавил команду после отставки российского специалиста Леонида Слуцкого. Об этом сообщает пресс-служба голландского клуба.



Стюринг с 1987 по 1998 годы выступал за "Витесс", а с 1999-го с некоторыми перерывами входил в тренерский штаб команды из Арнема. В прошлом сезоне он был помощником Слуцкого, но из-за разногласий с российским специалистом Стюринг покинул должность.