"Бока Хуниорс" объявила имя нового главного тренера

Новым главным тренером аргентинской "Боки Хуниорс" стал 63-летний специалист Мигель Анхель Руссо, сообщает пресс-служба клуба.Руссо сменил на этом посту Густаво Альфаро, с которым клуб не стал продлевать контракт.Руссо ранее уже работал в "Боке Хуниорс" и выиграл с командой Кубок Либертадорес — 2007 — последний для клуба на сегодняшний день. Последним местом работы тренера была перуанская "Альянса".После 16 туров чемпионата Аргентины "Бока Хуниорс" занимает второе место, отставая на одно очко от "Архентинос Хуниорс".