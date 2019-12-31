Новым главным тренером аргентинской "Боки Хуниорс" стал 63-летний специалист Мигель Анхель Руссо, сообщает пресс-служба клуба.
Руссо сменил на этом посту Густаво Альфаро, с которым клуб не стал продлевать контракт.
Руссо ранее уже работал в "Боке Хуниорс" и выиграл с командой Кубок Либертадорес — 2007 — последний для клуба на сегодняшний день. Последним местом работы тренера была перуанская "Альянса".
После 16 туров чемпионата Аргентины "Бока Хуниорс" занимает второе место, отставая на одно очко от "Архентинос Хуниорс".
Sport24
"Бока Хуниорс" объявила имя нового главного тренера
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