Нападающий "Фламенго" Габриэль Барбоза, известный также как Габигол, признан лучшим футболистом года среди всех игроков из южноамериканских лиг.
Приз был учрежден уругвайской газетой El Pais, в голосовании приняли участие 372 журналиста.
Габигол набрал 45% голосов, опередив своих товарищей по команде Бруно Энрике (22%) и Джорджиана де Арраскаэту (11%).
"Фламенго" в прошлом сезоне выиграл чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес, а в декабре проиграл "Ливерпулю" в финале клубного чемпионата мира. Габигол за год забил 43 мяча.
Контракт Барбозы принадлежит "Интеру", договор игрока с итальянским клубом рассчитан до лета 2022 года.
Sport24
Габигол признан лучшим футболистом года из чемпионатов Южной Америки
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