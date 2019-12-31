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Габигол признан лучшим футболистом года из чемпионатов Южной Америки

Нападающий "Фламенго" Габриэль Барбоза, известный также как Габигол, признан лучшим футболистом года среди всех игроков из южноамериканских лиг.

Приз был учрежден уругвайской газетой El Pais, в голосовании приняли участие 372 журналиста.

Габигол набрал 45% голосов, опередив своих товарищей по команде Бруно Энрике (22%) и Джорджиана де Арраскаэту (11%).

"Фламенго" в прошлом сезоне выиграл чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес, а в декабре проиграл "Ливерпулю" в финале клубного чемпионата мира. Габигол за год забил 43 мяча.

Контракт Барбозы принадлежит "Интеру", договор игрока с итальянским клубом рассчитан до лета 2022 года.

Sport24


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Теги: Габигол
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