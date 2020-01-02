Английский клуб "Чарльтон" приобрели инвесторы из ОАЭ

Консорциум из ОАЭ East Street Investments приобрел английский клуб "Чарльтон", выступающий в Чемпионшипе — второй по силе лиге Англии. Об этом сообщает пресс-служба клуба."Для долгосрочного благополучия "Чарльтона" нужно было заключить сделку в начале нового трансферного окна. Благодаря этому владельцы выделят средства, с помощью них будут приобретаться новые игроки, которые должны помочь команде", — сказал владелец клуба Ролан Дюшателе."Чарльтон" занимает 19-е место в таблице Чемпионшипа, набрав 28 очков в 25 матчах.