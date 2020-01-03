Европейские топ-клубы разрабатывают новую модель проведения клубного чемпионата мира, сообщает Sports.ru со ссылкой на Bild.
Они предлагают увеличить количество представителей Европы в турнире с 8 до 12 команд. Более того, по их плану принимать участие в клубном ЧМ должны лучшие команды по рейтингу УЕФА вместо победителей ЛЧ и ЛЕ за последние 4 года. Такая система предлагается во избежание потенциального выхода в основную сетку турнира клубов невысокого уровня.
Данное предложение вынесли представители 4 клубов: дортмундской "Боруссии", "Ливерпуля", "Барселоны" и "Аякса".
Ранее ФИФА приняла решение об изменении формата клубного чемпионата мира. Турнир будет проводиться с 2021 года вместо Кубка конфедераций. Количество участников будет расширено с 7 до 24 команд, из которых 8 будут представлять Европу (победители Лиги чемпионов и Лиги Европы за последние 4 года), Южную Америку – 6. По 3 путевки получат команды из Африки, Азии и КОНКАКАФ, 1 клуб от Океании.
Европейские топ-клубы хотят изменить формат нового клубного ЧМ
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