Экс-арбитр ФИФА Пабло Лунати назвал своего новорождённого сына в честь стадиона мадридского "Реала" "Сантьяго Бернабеу", сообщает Marca.
Бывший аргентинский рефери является фанатом "Ривер Плейт". Назвать сына в честь стадиона в Мадриде он решил по той причине, что именно там его любимая команда обыграла принципиального соперника в лице "Бока Хуниорс" и выиграла Кубок Либертадорес в 2018 году.
Лунати работал на матчах высшего аргентинского дивизиона с 2004 по 2016 год. В период с 2007 по 2012 год он обслуживал международные матчи под эгидой ФИФА. После завершения судейской карьеры Лунати признался, что является фанатом "Ривер Плейт". Также он рассказал, что в матчах, которые обслуживал с участием любимой команды, помогал ей своими решениями.
"Чемпионат"
Бывший судья ФИФА назвал новорождённого сына Сантьяго Бернабеу
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