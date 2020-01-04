» » Матч 1/2 финала ЛЧ "Барселона" — "Ливерпуль" стал самым посещаемым в 2019 году

Матч 1/2 финала ЛЧ "Барселона" — "Ливерпуль" стал самым посещаемым в 2019 году

Портал Transfermarkt составил топ-10 самых посещаемых матчей в мировом футболе за 2019 год. Первую строчку в списке занял матч 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19 "Барселона" — "Ливерпуль", который прошёл на стадионе "Камп Ноу" и собрал 98 299 зрителей. Напомним, игра завершилась со счётом 3:0 в пользу каталонской команды.

Полный список самых посещаемых матчей выглядит следующим образом:

1. "Барселона" — "Ливерпуль" ("Камп Ноу", Барселона, 1 мая) — 98 299 зрителей

2. "Кайзер Чифс" — "Орландо Пайретс" ("Соккер Сити", Йоханнесбург, 9 ноября) — 88 000 зрителей

3. "Манчестер Сити" — "Уотфорд" ("Уэмбли", Лондон, 18 мая) — 85 854 зрителя

4. Несколько матчей по ходу года ("Сигнал Идуна Парк", Дортмунд) — 81 365 зрителей

5. "Реал" — "Барселона" ("Сантьяго Бернабеу", Мадрид, 27 февраля) — 80 472 зрителя

6. Несколько матчей по ходу года ("Азади", Тегеран) — 80 000 зрителей

7. Франция — Албания ( "Стад де Франс", Сен-Дени, 7 сентября) — 78 000 зрителей

8. "Милан" — "Интер" ("Сан-Сиро", Милан, 17 марта) — 77 749 зрителей

9. Несколько матчей по ходу года ("Альянц Арена", Мюнхен) — 75 000 зрителей

10. "Герта" — "Боруссия" Д ("Олимпийский стадион", Берлин, 16 марта) — 74 667 зрителей.

"Чемпионат"


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Теги: Барселона Ливерпуль
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АПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Ливерпуль 20 58
2 Лестер  21 45
3 Манчестер Сити 21 44
4 Челси 21 36
5 Манчестер Юнайтед 21 31
6 Тоттенхэм 21 30
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20 Норвич 21 14
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Ла Лига 2019/20
# Команда И О
1 Барселона 18 39
2 Реал Мадрид 18 37
3 Севилья 19 35
4 Атлетико  18 32
5 Реал Сосьедад 18 31
6 Хетафе 18 30
...
20 Эспаньол 18 10
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