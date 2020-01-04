Матч 1/2 финала ЛЧ "Барселона" — "Ливерпуль" стал самым посещаемым в 2019 году

Портал Transfermarkt составил топ-10 самых посещаемых матчей в мировом футболе за 2019 год. Первую строчку в списке занял матч 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19 "Барселона" — "Ливерпуль", который прошёл на стадионе "Камп Ноу" и собрал 98 299 зрителей. Напомним, игра завершилась со счётом 3:0 в пользу каталонской команды.Полный список самых посещаемых матчей выглядит следующим образом:1. "Барселона" — "Ливерпуль" ("Камп Ноу", Барселона, 1 мая) — 98 299 зрителей2. "Кайзер Чифс" — "Орландо Пайретс" ("Соккер Сити", Йоханнесбург, 9 ноября) — 88 000 зрителей3. "Манчестер Сити" — "Уотфорд" ("Уэмбли", Лондон, 18 мая) — 85 854 зрителя4. Несколько матчей по ходу года ("Сигнал Идуна Парк", Дортмунд) — 81 365 зрителей5. "Реал" — "Барселона" ("Сантьяго Бернабеу", Мадрид, 27 февраля) — 80 472 зрителя6. Несколько матчей по ходу года ("Азади", Тегеран) — 80 000 зрителей7. Франция — Албания ( "Стад де Франс", Сен-Дени, 7 сентября) — 78 000 зрителей8. "Милан" — "Интер" ("Сан-Сиро", Милан, 17 марта) — 77 749 зрителей9. Несколько матчей по ходу года ("Альянц Арена", Мюнхен) — 75 000 зрителей10. "Герта" — "Боруссия" Д ("Олимпийский стадион", Берлин, 16 марта) — 74 667 зрителей.