Косми возглавил "Перуджу" после увольнения Оддо

Новым главным тренером "Перуджи" стал Серсе Косми, сообщает официальный сайт клуба серии В. Он заменил на этом посту уволенного ранее Массимо Оддо.61-летний специалист ранее уже тренировал "Перуджу" с 2000 по 2004 год, когда команда выступала в серии А. Также он возглавлял "Дженоа", "Удинезе", "Брешию", "Ливорно", "Палермо", "Лечче", "Сиену", "Пескару" и другие команды. Последним его клубом была "Венеция"."Перуджа" занимает восьмое место в серии В, имея в активе 27 очков в 19 играх.