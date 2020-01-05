Защитник киевского "Динамо" Тамаш Кадар рассказал о подготовке украинского клуба ко второму кругу УПЛ.
"Подготовка в "Динамо" начнётся 10 января. В последние дни я проводил тренировки по индивидуальному плану — просто ходил в спортивный зал и занимался. Вернусь в Киев в четверг, но ненадолго — команда едет на сбор в Турцию. Мы годами летали на Мальорку в Испании, но сейчас, похоже, у клуба закончились деньги, поэтому отправимся в Анкару", — цитирует Кадара Nemzeti Sport Online.
29-летний венгр выступает за "Динамо" с февраля 2017 года.
"Чемпионат"
Защитник "Динамо" Киев - венгерской прессе: похоже, у моего клуба закончились деньги
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