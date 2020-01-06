Бывший футболист и наставник киевского "Динамо" Анатолий Демьяненко назначен на пост главного тренера словацкой команды "Нитра", сообщает "Команда № 1".
В штаб легенды украинского футбола войдут словацкие специалисты — Мирослав Немец и Мирослав Кениг. Отмечается, что главной задачей клуба на нынешний сезон является сохранение прописки в высшем дивизионе.
После 18 туров "Нитра" занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице словацкой Суперлиги, находясь в 1 очке от последней строчки.
Демьяненко в бытность игроком защищал цвета "Динамо" с 1979 по 1990 год и в 1992 году, а также выступал за "Днепр", воспитанником которого является, и клубы в Германии и Польше. Тренерскую карьеру Анатолий начал в 1993 году и работал не только на родине, но и в Азербайджане и Узбекистане. Последним клубом специалиста была "Волынь", которую он покинул в 2013 году.
"Чемпионат"
Легенда киевского "Динамо" Демьяненко возглавил словацкую команду
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