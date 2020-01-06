Итальянский полузащитник "Боки Хуниорс" Даниэле Де Росси принял решение о завершении карьеры, сообщается в твиттере журналиста Фабрицио Романо."Даниэле Де Росси уходит из футбола. Он собирается покинуть "Боку Хуниорс" в ближайшие часы", — написал Романо.Ранее сообщалось, что Де Росси может вернуться в "Рому", если консорциум The Friedkin Group завершит покупку римского клуба за € 780 млн.Напомним, Де Росси играл в составе "Ромы" с 2002 по 2019 год, а затем перешёл в "Боку Хуниорс" на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 36-летний итальянский хавбек принял участие в пяти матчах аргентинского национального чемпионата (четыре — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями.