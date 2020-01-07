У львовских "Карпат" в скором времени может смениться владелец, сообщается на сайте болельщиков клуба.
По информации источника, команда может перейти под контроль российского миллиардера Михаила Фридмана. В настоящее время основатель "Альфа-Банка" рассматривает возможность приобретения "Карпат".
Фридман является уроженцем Львова и был спонсором и инициатором основания проходившего там музыкального фестиваля "Альфа Джаз Фест". Отмечается, что с помощью покупки футбольного клуба миллиардер хочет укрепить связь с родным городом. При этом он может выкупить доли как президента "Карпат" Петра Дыминского, так и бизнесмена Игоря Коломойского.
В настоящее время "Карпаты", набрав 11 очков в 18 турах, занимают последнее, 12-е место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.
Российский миллиардер Фридман может купить львовские "Карпаты"
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