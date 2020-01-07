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Украинский тренер Григорчук: из России было минимум 5 предложений, но сейчас это невозможно

Украинский тренер Роман Григорчук, который в настоящее время работает в "Астане", заявил, что у него были предложения из России, но сейчас его переход в один из российских клубов невозможен.

"Раньше, например, когда я работал в Латвии, я очень хотел в чемпионат России. Очень хотел, признаюсь. Считал, что это сильный чемпионат.

Спустя некоторое время и после соответствующих событий у меня этих вариантов появилось немало. Но это было уже такое время, когда это стало невозможно. Сейчас я не могу работать в России. Мы не можем об этом даже говорить, это невозможно.

Из топ-клубов предложения не поступали. Но их было много, минимум 5, в том числе из "Амкара". Остальные я бы не хотел называть", — цитирует Григорчука ua.tribuna.com со ссылкой на шоу "ТаТоТаке".


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Теги: Григорчук
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