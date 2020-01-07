Новичок "Фламенго" нападающий Педро Роша поделился мнением о переходе в бразильский клуб.
"Мне очень приятно исполнить мечту и оказаться здесь. У меня нет слов, чтобы это описать. Это как сон. Я очень рад оказаться во "Фламенго". Если бог даст, "Фламенго" выиграет много титулов в этом сезоне", - цитирует Рошу Globo Esporte.
25-летний форвард принадлежит "Спартаку", а в бразильский клуб перешёл на правах аренды до конца 2020 года с опцией последующего выкупа. При этом "Фламенго" заплатит красно-белым за аренду Роши и возьмёт на себя обязательства по зарплате игрока.
"Чемпионат.сом"
Роша: если бог даст, "Фламенго" выиграет много титулов
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