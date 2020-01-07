Линекер потроллил "МЮ", разгромно проигравший "Ман Сити"

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер, в настоящее время работающий футбольным экспертом на британском телевидении, высмеял слабую игру "Манчестер Юнайтед" в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги против "Манчестер Сити"."МЮ" уже в первом тайме уступал сопернику с разницей в три гола (впервые за 22,5 года пропустив на своем поле три мяча за первые 45 минут игры) и в итоге проиграл со счетом 1:3."Хвала небесам, что полуфинальная жеребьевка не свела между собой двух гигантов Премьер-лиги", — написал Линекер в твиттере.Напомним, что во втором полуфинале Кубка лиги встретятся "Лестер" и "Астон Вилла". Говоря о гигантах АПЛ, Линекер, судя по всему, говорил о "Манчестер Сити", действующем чемпионе Англии и обладателе Кубка и Кубка лиги страны, а также "Лестере", который к удивлению многих показывает отличные результаты в сезоне-2019/20, занимая после 21 тура второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.