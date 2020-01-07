7 января в египетском городе Хургада прошла ежегодная церемония вручения наград от Африканской конфедерации футбола. Лучшим африканским футболистом года на ней был признан нападающий "Ливерпуля" и сборной Сенегала Садио Мане.
В борьбе за приз Мане опередил одноклубника Мохамеда Салаха из Египта и алжирского вингера "Манчестер Сити" Рияда Мареза.
Для 27-летнего Мане это первая подобная награда, хотя с 2016 года он неизменно попадал в тройку финалистов, в итоге проиграв Марезу (в 2016) и Салаху (в 2017 и 2018 годах).
Напомним, что по итогам 2019 года Мане, который выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира с "Ливерпулем" и стал серебряным призером Кубка африканских наций в составе сборной Сенегала, стал четвертым в голосовании на "Золотой мяч", уступив Криштиану Роналду, Вирджилу ван Дейку и Лионелю Месси.
Sport24
Мане признан футболистом года в Африке
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