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Мане признан футболистом года в Африке

7 января в египетском городе Хургада прошла ежегодная церемония вручения наград от Африканской конфедерации футбола. Лучшим африканским футболистом года на ней был признан нападающий "Ливерпуля" и сборной Сенегала Садио Мане.

В борьбе за приз Мане опередил одноклубника Мохамеда Салаха из Египта и алжирского вингера "Манчестер Сити" Рияда Мареза.

Для 27-летнего Мане это первая подобная награда, хотя с 2016 года он неизменно попадал в тройку финалистов, в итоге проиграв Марезу (в 2016) и Салаху (в 2017 и 2018 годах).

Напомним, что по итогам 2019 года Мане, который выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира с "Ливерпулем" и стал серебряным призером Кубка африканских наций в составе сборной Сенегала, стал четвертым в голосовании на "Золотой мяч", уступив Криштиану Роналду, Вирджилу ван Дейку и Лионелю Месси.

Sport24


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Теги: Мане
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