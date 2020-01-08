"МЮ" впервые за 22 года пропустил 3 гола в первом тайме на "Олд Траффорд"

7 января "Манчестер Юнайтед" принимал на "Олд Траффорд" "Манчестер Сити" в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги (1:3).После первого тайма команда Хосепа Гвардиолы громила хозяев поля со счетом 3:0."Ман Сити" — первая за последние 22,5 года гостевая команда, забившая 3 мяча в первом тайме игры на "Олд Траффорд". В последний раз до этого дня "МЮ" пропускал от соперника трижды на своем поле в первом тайме в мае 1997 года в игре против "Мидлсбро".