Бабел может вернуться в "Аякс", чтобы попасть на чемпионат Европы

"Аякс" рассматривает возможность аренды полузащитника "Галатасарая" Райана Бабеля. Об этом сообщает De Telegraaf.Как сообщает источник, клубы ведут переговоры о краткосрочной аренде, которая будет действовать с января по окончание сезона. Форвард сборной Нидерландов готов принять это предложение и пойти на понижение зарплаты. Игрок рассматривает этот переход как возможность возвращения в сборную Нидерландов перед чемпионатом Европы 2020 года. Полузащитник выступал за "Аякс" в период с 2004 по 2007 год.Райан Бабел перешёл в турецкий летом 2019 года, подписав с "Галатасараем" контракт на три года. Нападающий принял участие в 15 матчах чемпионата Турции в этом сезоне. Нападающий сборной Нидерландов забил пять голов и стал автором одной результативной передачи.