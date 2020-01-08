Тренер "Монтеррея": Клопп проявил неуважение. Он показал язык, высмеяв меня

Главный тренер "Монтеррея" Антонио Мохамед обвинил тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа в неуважении. В беседе с аргентинскими СМИ Мохамед вспомнил об эпизоде, который произошел в полуфинале клубного чемпионата мира."Это было неуважение. Он начал выпрашивать желтую карточку, потому что мои игроки, по его мнению, постоянно били Салаха. Когда я сказал, что футболист "Ливерпуля" должен получить красную карточку, он высунул язык и высмеял меня.Когда я увидел, сначала рассмеялся, потом разозлился и вышел из себя. Я потерял самообладание. Не помню, что я сказал ему, потому что, когда я говорю на английском, это не я. Не знаю, хорошо я поступил или плохо, но это то, что шло изнутри", — цитирует Мохамеда Enganche.com.ar.Напомним, что "Ливерпуль" стал победителем клубного чемпионата мира, обыграв в финале "Фламенго" (1:0).