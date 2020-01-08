Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев подвёл итоги полуфинальной встречи Суперкубка Испании с мадридским "Реалом" (1:3).
"Это не та "Валенсия", которую мы привыкли видеть по ходу сезона. Нам было некомфортно на поле. Нужно сделать выводы и продолжать работать, впереди ещё много матчей. Гол Крооса — это результат потери концентрации всей команды. Он поставил нас в сложную ситуацию", — сказал Черышев в эфире Movistar+.
Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев вышел на замену на 70-й минуте вместо форварда Кевина Гамейро, однако результативными действиями отметиться не сумел.
В случае положительного результата ответного полуфинального матча "Реал" в финале Суперкубка Испании сыграет с победителем пары "Барселона" — "Атлетико".
"Чемпионат"
Черышев: "Валенсии" нужно сделать выводы и продолжать работать
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