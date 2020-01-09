Защитник "Аякса" Сержиньо Дест покинул тренировочный лагерь команды в Катаре. Как сообщает Sky Sports, 19-летний футболист беспокоится за свою безопасность из-за обострившейся политической обстановки на Ближнем Востоке.
Ранее по той же причине сборная США отменила свой сбор в Катаре.
Дест родился в Голландии, но имеет американское гражданство и провел несколько матчей за сборную США.
Напомним, в Катаре в 2022 году состоится чемпионат мира.
Sport24
Защитник сборной США покинул сбор "Аякса" в Катаре из-за политической ситуации
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