» » Защитник сборной США покинул сбор "Аякса" в Катаре из-за политической ситуации

Защитник сборной США покинул сбор "Аякса" в Катаре из-за политической ситуации

Защитник "Аякса" Сержиньо Дест покинул тренировочный лагерь команды в Катаре. Как сообщает Sky Sports, 19-летний футболист беспокоится за свою безопасность из-за обострившейся политической обстановки на Ближнем Востоке.

Ранее по той же причине сборная США отменила свой сбор в Катаре.

Дест родился в Голландии, но имеет американское гражданство и провел несколько матчей за сборную США.

Напомним, в Катаре в 2022 году состоится чемпионат мира.

Sport24


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Аякс
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Защитник сборной США покинул сбор "Аякса" в Катаре из-за политической ситуации
Егорова заменят Кашшаи и Фурса. Одного ненавидит Украина, другой пришёл инспектировать из «Зенита» 1
Будогосский: вряд ли можно будет судить о работе Кашшаи и Фурсы за оставшийся отрезок чемпионата
"Манчестер Юнайтед" отказался от приобретения Эриксена в январе
Кашшаи возглавил департамент судейства РФС 11
ЦСКА объявил о переходе Шкурина из брестского "Динамо" 9
Дети с ДЦП примут участие в международном турнире "Кубок добра"
"Уфа" сыграет с венгерским "Уйпештом" и с польским "Шленском"
"Химкам" не увеличили бюджет, клуб готов продать нескольких основных игроков
Агент: Фьолусон счастлив в "Краснодаре" 2
Халк, Дзюба и Аршавин вошли в сборную десятилетия по версии болельщиков "Зенита" 7
Сборные ветеранов "Спартака" и сборной СССР провели матч, посвященный памяти Нетто
Агент: уход Бэйла из "Реала" летом маловероятен 1
Уткин: Тарасов пригодится исключительно в игре от глубокой обороны 5
Солтмурад Бакаев в «Рубине», зато Шюррле – на месте. Что сделал Цорн за полгода в «Спартаке» 8
196-сантиметровый бомбардир из чемпионата Латвии может перейти в клуб РПЛ 2
Рюдигер: Хадсон-Одои спрашивал меня о "Баварии"
Паулиста может получить испанское гражданство и вызов в сборную Испании
"Барселона" предложила "Палмейрасу" 6 миллионов евро за Фернандеса
Симеоне — о Фелише: всем требуется разное количество времени для адаптации
"Барселона" готова продать Юмтити в январе. Игроком интересуются "Арсенал" и "МЮ"
Икарди: буду счастлив, если смогу остаться в "ПСЖ"
"Эспаньол", интересовавшийся Смоловым, купил форварда "Бенфики" 1
Тульский "Арсенал" проведет 8 матчей на сборах в Турции
Худяков: "Ростов" сделал Осипенко хорошее предложение. Там он будет получать в разы больше 2
Фергюсон ушёл в свой кабинет выпить бокал вина в перерыве матча с "Манчестер Сити"
Экс-игрок "Локомотива" Михалик устроил драку на футзальном турнире (видео) 9
"Енисей" проведет сборы в Турции и на Кипре
Экс-игрок "Анжи" Асильдаров назначен на пост вице-президента клуба
Ребров: первые пару лет жена плакала, когда я уезжал на сборы. Это была жесть 3
Все новости