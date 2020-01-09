Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал победу над "Барселоной" (3:2) в полуфинальном матче Суперкубка Испании.
"Это был тяжелый матч. "Атлетико" хорошо начал, но "Барселона" перехватила инициативу. Противник был хорош, но у "Атлетико" всегда есть план. Мы не могли выйти из-под давления.
В перерыве поговорили как выходить из этой ситуации, а гол Коке добавил нам энергии. "Барселона" хорошо отреагировала. С появлением Льоренте и с Корреа на поле у нас появилось больше возможностей в атаке. Чувствовалось, если мы сравняем счет, можем выиграть.
С лучшими командами, такими как "Барселона", "Реал", "Манчестер Сити", которые на более высоком уровне, нужно быть терпеливыми. Сейчас нужно думать о финале", — цитирует Симеоне Marca.
"Атлетико" вырвал победу на 86-й минуте после удара Анхеля Корреа. В финале "Атлетико" сыграет против "Реала", который накануне обыграл "Валенсию" (3:1). Матч состоится 12 января.
Sport24
Симеоне: с такими командами как "Барселона", "Реал" или "Ман Сити" нужно быть терпеливыми
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