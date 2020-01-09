Гризманн: VAR должен помогать футболу. Иногда он на вашей стороне, иногда работает против вас

Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн прокомментировал поражение от "Атлетико" (2:3) в полуфинале Суперкубка Испании. Француз отметился голом в ворота бывшей команды. Дважды арбитр по ходу игры отменил голы каталонцев после просмотра VAR."Мы допустили ошибки в конце игры и это стоило нам победы. Нужно работать и улучшать игру. Я не смог забить после прохода Умтити. Мелочи, которые влияют на поражение в Ла Лиге или Лиги чемпионов.VAR должен помогать футболу. Иногда он помогает вам, а иногда идет против вас. Это стоит принять", — цитирует Гризманна AS.В финале Суперкубка Испании сыграют "Атлетико" и "Реал". Матч состоится 12 января.