Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн прокомментировал поражение от "Атлетико" (2:3) в полуфинале Суперкубка Испании. Француз отметился голом в ворота бывшей команды. Дважды арбитр по ходу игры отменил голы каталонцев после просмотра VAR.
"Мы допустили ошибки в конце игры и это стоило нам победы. Нужно работать и улучшать игру. Я не смог забить после прохода Умтити. Мелочи, которые влияют на поражение в Ла Лиге или Лиги чемпионов.
VAR должен помогать футболу. Иногда он помогает вам, а иногда идет против вас. Это стоит принять", — цитирует Гризманна AS.
В финале Суперкубка Испании сыграют "Атлетико" и "Реал". Матч состоится 12 января.
Sport24
Гризманн: VAR должен помогать футболу. Иногда он на вашей стороне, иногда работает против вас
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