ПСВ выставит свою команду на кибертурнир по League of Legends

Команда PSV Esports, представляющая футбольный клуб ПСВ, примет участие в голландском региональном турнире по League of Legends. Об этом сообщается на сайте организации.В состав команды вошли как профессионалы, которые ранее выступали в малых лигах EU Masters, так и новички. Киберспортсмены будут играть в фирменной форме ПСВ — красно-белых футболках в вертикальную полоску."Собирая команду, мы ориентировались как на молодых талантов, так и на более опытных игроков, за которыми стоит опытный тренер и менеджер команды. Эта команда должна бороться за победу на крупных международных турнирах", — заявил менеджер по маркетингу и медиаклуба Дамиан Ботт.Голландский региональный чемпионат Dutch League 2020 пройдет с 21 января по 26 марта.