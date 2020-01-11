» » В Австралии акулы съели немецкого футболиста, который проводил там отпуск

В Австралии акулы съели немецкого футболиста, который проводил там отпуск

Немецкий футболист американского футбольного клуба "Гастинг Бронкос" Эрик Биригитти погиб, проводя с друзьями отпуск в Австралии. Об этом сообщает El Caso.

Согласно информации источника, 21-летний футболист прогуливался по скалистому берегу, но неожиданно поскользнулся и упал с обрыва в воду. Его практически сразу же унесло течением в море. Друзья игрока предприняли попытки его спасти, но их действия оказались безрезультатными. На место происшествия были вызваны полиция и спасательные службы. Лишь ночью того же дня были найдены останки футболиста. По предварительной информации, в открытом море на Биригитти напали акулы и съели его. Был ли он жив в тот момент, не сообщается.

"Гастинг Бронкос" уже выразил соболезнования семье футболиста.

"Чемпионат"


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Блинд заявил о намерении вернуться в футбол, несмотря на проблемы с сердцем
Верчили — новый тренер "Динамо" по физической подготовке
Слуцкий встретился с президентом Татарстана
"Йокогама" продлила контракт с 52-летним игроком, который проведёт 35-й сезон в карьере
Жена Погребняка помирилась с водителем, выгнавшим её из такси
Шейдаев: в "Динамо" все пошло не так, как я хотел. Сначала дали шанс, а потом совсем перестали 1
Иркутский "Зенит" полгода не платит зарплату. Игроки подрабатывают грузчиками, таксистами 1
"Интер" готов заплатить за Эриксена € 20 млн. Игроку предложен контракт на 4,5 года
Спортдир "Жилины": ЦСКА предлагал за Боженика € 5 млн. Готовы продать его за эту сумму 2
"Рубин" объявил об уходе Денисова и Кьяртанссона
В Австралии акулы съели немецкого футболиста, который проводил там отпуск 1
"Локомотив" проведет три товарищеских матча на первом сборе
Первушин: есть идея пригласить Жиркова в "Тамбов" 3
Уткин: по-моему, Тарасов думает, что его пригласили в "Рубин" в 2008 году 2
Зане был близок к переходу в "Баварию" летом
Полиция задержала подозреваемого в публикации видео с половым органом тренера "Малаги"
Пономарев: очень положительно отношусь к приходу Кашшаи, коррупция в нашем судействе всех достала 4
Моуринью против Клоппа, топовая Италия, мадридское дерби. Что смотреть в выходные?
Конте: пытался заполучить Ибрагимовича в "Челси"
Transfermarkt снизил стоимость Месси в третий раз подряд 1
Олдридж: Моуринью очень запуган "Ливерпулем"
29-летний Блинд может завершить карьеру из-за проблем с сердцем
Выступавший за "Анжи" украинец Алиев рассказал о понравившемся ему дагестанском обычае 2
Куат: на переход в "Оренбург" согласился сразу. Это первая столица Казахстана, не чужая нам земля 2
"Торпедо" подписало экс-хавбека ЦСКА Нетфуллина
"Пацаны на колени падали". Милевский рассказал, как Алиев бегал по ночному клубу с автоматом 1
Гол Сона в ворота "Бернли" признан лучшим в АПЛ в декабре
Экс-форвард "Анжи" Алиев: в Махачкале очень классные рыба и пиво, вообще сумасшедшие 1
Крал сравнил чемпионаты России и Чехии
"Челси" потерял Пулишича из-за травмы на несколько недель
Все новости