Ван де Бек: этот сезон доиграю в "Аяксе", 100%

Полузащитник "Аякса" и сборной Голландии Донни ван де Бек прокомментировал слухи о своем возможном уходе из амстердамского клуба во время зимнего трансферного окна. Интерес к 22-летнему хавбеку приписывают "Манчестер Юнайтед"."Это не то, что я могу или хочу сделать в данный момент. Говорил это ранее и скажу снова: в этом сезоне я останусь в "Аяксе". Возможно, в следующем тоже.Все эти слухи о "Реале" или "Манчестер Юнайтед" — хороший знак, но сейчас это неважно. Я говорил, что останусь в "Аяксе", и сделаю так, 100%", — сказал ван де Бек в интервью Fox Sports.Ван де Бек связан контрактом с "Аяксом" до лета 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 55 млн евро.