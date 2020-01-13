Неймар заявил о желании сыграть летом за Бразилию и на Кубке Америки, и на Олимпиаде

Бразильский нападающий "ПСЖ" Неймар заявил, что хотел бы помочь национальной команде и на Кубке Америки — 2020 (с 12 июня по 12 июля), и на Олимпийских играх (22 июля — 8 августа), но не уверен в том, что клуб позволит ему принять участие в обоих турнирах."Как думаете, что я собираюсь вам ответить? Сыграть на обоих турнирах? Конечно, я бы хотел этого, но я знаю, что сделать это будет трудно.В 2016 году я хотел сыграть и на Олимпиаде, и на Кубке Америки, но "Барселона" тогда отказалась. Поэтому мне придется обсуждать этот момент с клубом, но я бы хотел помочь сборной Бразилии", — цитирует Неймара Mundo Deportivo.