Сиссоко объявил о завершении карьеры

Франко-малийский полузащитник Мохаммед Сиссоко объявил о завершении игровой карьеры."Это конец для меня, я завершаю свою карьеру. Это решение действительно трудно принять и сказать", — сказал Сиссоко в эфире программы Footissime на RMC Sport.34-летний Сиссоко является двоюродным братом Сейду Кейта. За свою карьеру Мохаммед в составе "Ливерпуля" становился обладателем Кубка (2005/06) и Суперкубка Англии (2006). Будучи игроком "Валенсии" Сиссоко выигрывал Ла Лигу (2003/04), Кубок УЕФА (2003/04) и Суперкубок УЕФА (2004).Также на счету Сиссоко 34 матча за национальную сборную Мали. Последним клубом хавбека был "Сошо", контракт с которым истек прошлым летом.