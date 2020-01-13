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Сиссоко объявил о завершении карьеры

Франко-малийский полузащитник Мохаммед Сиссоко объявил о завершении игровой карьеры.

"Это конец для меня, я завершаю свою карьеру. Это решение действительно трудно принять и сказать", — сказал Сиссоко в эфире программы Footissime на RMC Sport.

34-летний Сиссоко является двоюродным братом Сейду Кейта. За свою карьеру Мохаммед в составе "Ливерпуля" становился обладателем Кубка (2005/06) и Суперкубка Англии (2006). Будучи игроком "Валенсии" Сиссоко выигрывал Ла Лигу (2003/04), Кубок УЕФА (2003/04) и Суперкубок УЕФА (2004).

Также на счету Сиссоко 34 матча за национальную сборную Мали. Последним клубом хавбека был "Сошо", контракт с которым истек прошлым летом.

Sport24


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Теги: Сиссоко
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