Бывший нападающий сборной Турции Хакан Шукюр, проживающий в США из-за политического преследования на родине, поделился мыслями о поступке полузащитников Илкая Гюндогана ("Манчестер Сити") и Месута Озила ("Арсенал").
Напомним, весной 2018 года немецкие футболисты турецкого происхождения сфотографировались с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, после чего подверглись серьёзной критике. После провального для немецкой сборной чемпионата мира Озил на фоне давления из-за этой истории завершил карьеру в национальной команде.
"Что касается фото Гюндогана и Озила, я не думаю, что это хорошо. Они должны уважать страну, за которую играют. Я бы посоветовал Месуту и Илкаю тоже вступить в партию. Тогда они увидят, что она представляет из себя на самом деле", — цитирует Шукюра Focus со ссылкой на Welt am Sonntag.
"Чемпионат"
Шукюр дал совет Озилу и Гюндогану, сфотографировавшимся с Эрдоганом
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»