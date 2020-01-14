Полузащитник сборной Перу Флорес перешел в "Ди Си Юнайтед"

Полузащитник клуба "Монаркас Морелия" и сборной Перу Эдисон Флорес перебрался в "Ди Си Юнайтед", сообщает пресс-служба американского клуба.Условия контракта с 25-летним футболистом не сообщаются. В новой команде Флорес будет выступать под номером "10".Перуанец выступал в составе "Монаркас Морелия" с 2018 года, на его счету 47 матчей и 12 голов. Также Флорес провел 47 матчей и забил 13 голов в составе сборной Перу.