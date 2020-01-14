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"Утрехт" арендовал у ПСВ вратаря сборной Голландии Зута

"Утрехт" арендовал у ПСВ вратаря сборной Голландии Йеруна Зута. Арендное соглашение между клубами рассчитано до конца сезона-2019/20.

"Утрехт" вышел на трансферный рынок с целью найти замену получившему травму голкиперу Мартену Пасу.

29-летний Зут в сезоне-2019/20 провел за ПСВ 21 матч во всех турнирах, пропустив при этом 26 голов. На счету футболиста 11 матчей за сборную Голландии и 15 пропущенных мячей.

Sport24


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Теги: Утрехт ПСВ
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