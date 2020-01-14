"Утрехт" арендовал у ПСВ вратаря сборной Голландии Зута

"Утрехт" арендовал у ПСВ вратаря сборной Голландии Йеруна Зута. Арендное соглашение между клубами рассчитано до конца сезона-2019/20."Утрехт" вышел на трансферный рынок с целью найти замену получившему травму голкиперу Мартену Пасу.29-летний Зут в сезоне-2019/20 провел за ПСВ 21 матч во всех турнирах, пропустив при этом 26 голов. На счету футболиста 11 матчей за сборную Голландии и 15 пропущенных мячей.