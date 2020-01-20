Уволенный из "Агробизнеса" игрок: фото с двуглавым орлом? Это история всего нашего народа

Бывший форвард украинского клуба "Агробизнес" Игорь Сикорский поделился мнением по поводу расторжения с ним контракта из-за поездки в Россию.

Фото: Инстаграм Сикорского

Напомним, Сикорский остался без команды из-за того, что выложил в социальные сети снимки с поездки в Санкт-Петербург.



- Зачем выложил фото? Когда я попал в Зимний дворец, у меня был просто культурный шок. Все, что делал – без задней мысли. Никого не хотел разозлить или еще что-то.



Это история нашей страны, понимаете? Это ж не только вашей страны история ? это история всего нашего народа, - приводит слова игрока gol.ru.



Также футболист отметил, что его семья наполовину из России:



- Что я могу сделать, если у меня отец родился в России? Я же не перерожу его в Украине, правильно?



Президент "Агробизнеса", комментируя произошедшее, отметил, что футболист его клуба поехал в "страну-агрессор" и "с улыбкой" фотографировался на фоне символики РФ.