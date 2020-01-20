Бывший нападающий "Краснодара" Жерар Гоу продолжит карьеру в чемпионате Турции.
31-летний форвард подписал контракт с клубом "Касымпаша". Соглашение рассчитано на полтора года.
Последним клубом Гоу был "Бэйцзин Энтерпрайзес". Также ивуариец выступал за "Краснодар" и казахстанский "Кайрат". В составе "быков" он провел шесть матчей и забил один гол.
Напомним в "Касымпаша" ранее перешел экс-игрок ЦСКА Звонимир Шарлия, который выступал за армейцев на правах аренды. Турецкий клуб занимает 15-е место в турнирной таблице Суперлиги, набрав 15 очков в 18 матчах.
Бывший футболист "Краснодара" Гоу перешел в "Касымпаша"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»