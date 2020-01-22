Агент защитника "Шахтера" прокомментировал интерес "Арсенала" к игроку

Юрий Данченко, агент защитника "Шахтера" Николая Матвиенко рассказал, о возможном переходе своего клиента в "Арсенал".
"Проводим встречи с представителями "Арсенала". Надеемся, что эти переговоры увенчаются успехом. Горняки не так часто продают воспитанников своей академии в ведущие клубы Европы, поэтому для них этот трансфер может стать во многом знаковым. Посмотрим, как будут развиваться события дальше, но "Арсенал" хочет осуществить сделку до 1 февраля", - сказал Данченко.
При этом агент не стал говорить о сумме трансфера предстоящей сделки.
В нынешнем сезоне в активе Матвиенко три гола и одна результативная передача в 21 матче за "Шахтер.
"Команда 1"
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