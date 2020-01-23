Бывший полузащитник ЦСКА и сборной Японии Кейсуке Хонда может перейти в "Ботафого", передает Esporte Interativo.
Сообщается, что бразильский клуб может подписать 33-летнего игрока в зимнее трансферное окно.
Хонда выступал за ЦСКА с 2010 по 2013 годы. За это время он провел за московский клуб 94 матча и забил 20 голов. Также он защищал цвета "Нагоя Грампуса", ВВВ-Венло, "Милана", "Пачуки", "Мельбурна" и "Витесса".
В его активе 98 игр за сборную Японии, в которых он забил 37 голов.
"Ботафого" интересуется Хондой
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