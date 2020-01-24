Колумбийского футболиста будут судить за наркотики

Экс-игрок сборной Колумбии Джон Виафара попался на наркотиках. Вместе с еще четырьмя людьми он пытался доставить 2,5 тонны кокаина на 25 миллионов евро из Колумбии в США.



Виафару задержали в марте прошлого года, в США на него был выдан ордер на арест. На днях футболиста самолетом доставили в штат Техас, его ждет суд и немалый тюремный срок, сообщает Sport1.de.



За команду Колумбии Виафара провел 43 матча и забил один мяч. В Европе он выступал за "Портсмут", "Реал Сосьедад" и "Саутгемптон".