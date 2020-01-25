В финале футболисты "Браги" смогли сломить сопротивление "Порту". Голов во встрече не было до 95-й минуты, когда отличился Рикарду Орта.
Экс-нападающий "Спартака" Зе Луиш, выступающий за "Порту", участия в матче не принимал.
В Чемпионате Португалии "Брага" идёт на 5-м месте. "Порту" второй и отстаёт от лидирующей "Бенфики" на 7 очков.
"Брага" одолела "Порту" в финале Кубка лиги, забив на 95-й минуте
"Брага", хорошо знакомая российским болельщикам по встречам со "Спартаком" в отборочном раунде Лиги Европы, завоевала второй Кубок португальской лиги в своей истории.
Фото: paraeles.pt
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