Женскую сборную Китая, прибывшую на матч отбора Олимпиады-2022, закрыли на карантин

Сборную Китая, прибывшую в Австралию на матч отбора Олимпиады-2022, закрыли на карантин. По приезде в Брисбен их проверили, а затем закрыли в отеле на карантин на неделю, сообщает ABC.



Сообщается, что ни у кого из команды и штаба не было выявлено симптомов уханьского коронавируса.



Напомним, что несколько дней назад в Австралии были выявлены первые случаи заражения коронавирусом среди населения.



Ранее становилось известно, что число заболевших новым коронавирусом достигло практически шести тысяч человек, а число погибших достигло 107 человек.