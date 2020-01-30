Подопечные итальянца в 1/8 финала турнира по сумме двух матчей обыграли "Астерас". Первый матч, который прошёл на поле "Астераса", закончился ничьей (1:1), а в ответном матче благодаря голам Манталоса и Албаниса, АЕК смог пройти дальше.
АЕК - 15-кратный обладатель Кубка Греции. В последний раз "жёлто-чёрные" выигрывали этот трофей в 2016 году.
Каррера возглавляет греческий клуб с декабря 2019 года. С 2016 по 2018 год 55-летний специалист был главным тренером московского "Спартака".
Каррера вывел АЕК в 1/4 финала Кубка Греции
Экс-наставник московского "Спартака" Массимо Каррера, ныне возглавляющий греческий АЕК, вывел свою команду в 1/4 финала Кубка Греции.
Источник: ФК АЕК Афины
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