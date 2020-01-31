Напомним, ранее футболист, который был на тот момент в статусе свободного агента, находился на просмотре в "Зените" в Катаре. Исламхан провел две товарищеские игры за питерский клуб и отдал две голевые передачи.
Напомним, 29 января "Зенит" отправился на второй сбор в Испанию. Казахстанский футболист на него вызван не был.
"Аль-Айн" является 13-кратным чемпионом ОАЭ.
В нынешнем сезоне "Аль-Айн" занимает занимает третье место и отстает от первого места на 11 очков
Исламхан перешел в клуб из ОАЭ. Ранее игрок был на просмотре в "Зените"
Полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Исламхан перешел в "Аль-Айн". Об этом сообщает официальный сайт клуба из ОАЭ.
Фото: ФК "Зенит"
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