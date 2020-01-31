Исламхан перешел в клуб из ОАЭ. Ранее игрок был на просмотре в "Зените"

Полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Исламхан перешел в "Аль-Айн". Об этом сообщает официальный сайт клуба из ОАЭ.



Фото: ФК "Зенит"