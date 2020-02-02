На 35 минуте 28-летний голландец забил единственный мяч в игре, а уже спустя 10 минут был вынужден уйти с поля.
- Я точно не знаю, что у меня, но я чувствую, что повредил подколенное сухожилие, - цитирует Промеса сайт "Аякса".
Сегодня футболисту проведут МРТ, после чего будет известно, сколько займёт его восстановление.
С 2014 по 2018 год Промес выступал за московский "Спартак", с которым выиграл чемпионат и суперкубок России.
В нынешнем сезоне нападающий стал автором 15 голов в 23 матчах за "Аякс". Команда занимает первое место в Эредивизи с 50 очками.
Промес: точно не знаю, что повредил, но чувствую подколенное сухожилие
Нападающий "Аякса" Квинси Промес, ранее выступавший за московский "Спартак", получил повреждение в матче 21-го тура Эредивизи против ПСВ (1:0).
Источник: ФК "Аякс"
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