Стало известно, сколько Промес пропустит из-за травмы

Амстердамский "Аякс" на своём сайте опубликовал данные после мед.осмотра нападающего Квинси Промеса. 28-летний футболист получил травму в матче 21-го тура Эредивизи с ПСВ (1:0).

Источник: ФК "Аякс"