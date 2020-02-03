Промес стал автором единственного гола в матче на 35 минуте, а на последних секундах первого тайма был вынужден замениться. Стало известно, что у нападающего диагностирована травма подколенного сухожилия и он пропустит, по крайней мере, ближайшие недели. Об этом сообщил сайт "Аякса".
"Аякс" после 21-го тура идёт на первом месте с 50 очками. Промес в 18 матчах Эредивизи забил 11 голов и отдал четыре голевые передачи.
Напомним, с 2014 по 2018 год голландец выступал за московский "Спартак", став в составе "красно-белых" обладателем чемпионата и суперкубка России.
Стало известно, сколько Промес пропустит из-за травмы
Амстердамский "Аякс" на своём сайте опубликовал данные после мед.осмотра нападающего Квинси Промеса. 28-летний футболист получил травму в матче 21-го тура Эредивизи с ПСВ (1:0).
Источник: ФК "Аякс"
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