"У нас нет никакого обновления информации после нашего заявления в декабре, в котором мы указали, что ФИФА находится на связи с WADA и Ассоциацией международных федераций летних олимпийских видов спорта (ASOIF), чтобы прояснить суть решения исполнительного комитета WADA в отношении футбола", — цитирует пресс-службу ФИФА "РИА Новости".
В РФС и РУСАДА сообщили что не получали сообщений от WADA касательно сборной России на предстоящем мундиале.
Ранее арабский телеканал beIN Sports сообщил, ссылаясь на источник в ВАДА, о возможном отстранении сборной России по футболу от чемпионата мира 2022 года в Катаре.
ФИФА отрицает информацию об отстранении сборной России от ЧМ-2022
По информации ФИФА, информация по отстранению сборной России от чемпионата мира-2022 в Катаре на сегодняшний день не соответствует действительности.
Фото: "Известия"
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