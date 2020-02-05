22-летний полузащитник стал первым в истории русским футболистом в чемпионате Никарагуа.
Футболист уже провел дебютную игру за свою новую команду в матче против "Ювентуса" из Манагуа.
Солодченко, являющийся воспитанником краснодарского футбола, имеет испанское гражданство и ранее выступал в низших дивизионах Испании.
Воспитанник краснодарского футбола стал первым россиянином в чемпионате Никарагуа
Полузащитник Никита Солодченко на правах свободного агента присоединился к клубу их Никаруга "Депортиво Вальтер Ферретти"
Фото: twitter.com/SomosFerrett
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