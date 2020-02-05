Воспитанник краснодарского футбола стал первым россиянином в чемпионате Никарагуа

Полузащитник Никита Солодченко на правах свободного агента присоединился к клубу их Никаруга "Депортиво Вальтер Ферретти"

Фото: twitter.com/SomosFerrett

22-летний полузащитник стал первым в истории русским футболистом в чемпионате Никарагуа.



Футболист уже провел дебютную игру за свою новую команду в матче против "Ювентуса" из Манагуа.



Солодченко, являющийся воспитанником краснодарского футбола, имеет испанское гражданство и ранее выступал в низших дивизионах Испании.