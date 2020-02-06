"Рад оказаться в этом клубе из замечательного города. В "Риге" всегда ставят большие цели и задачи. Этот клуб выступает в квалификации Лиги чемпионов, что очень важно для меня. Также команда старается играть в атакующий футбол. Приятно, что наши интересы с "Ригой" совпадают. Мне приятно, что команда сейчас так играет, и я бы хотел помочь ей дальше прогрессировать", - цитирует Кононова пресс-служба клуба.
Кононов известен российским болельщикам по работе с "Краснодаром", тульским "Арсеналом", "Ахматом" и "Спартаком".
Кононов покинул "Спартак" в сентябре 2019 года, вместо него команду возглавил Доменико Тедеско.
Ранее стало известно, что Кононов в "Риге" будет зарабатывать 30 тысяч евро. В московском клубе он получал 100 тысяч.
Кононов: приятно, что наши интересы с "Ригой" совпадают
Белорусский специалист Олег Кононов прокомментировал свое назначение на должность главного тренера "Риги".
Фото: ФК "Рига"
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